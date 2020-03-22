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Собянин назвал информацию о скором закрытии московского метро на карантин «чушью и глупостью»

Общество

 

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что в столице не будет закрыто метро из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — сказал он.

По словам мэра, метрополитен будет работать «при любой ситуации», иначе его пришлось бы «полгода восстанавливать». Поэтому информация о том, что метро будет закрыто «просто какая-то чушь и глупость». 

С начала марта число поездок в московском метро сократилось на 30%, подсчитали в департаменте транспорта столичной мэрии. Больше остальных, на 60%, уменьшилась доля школьников и студентов, которые ездят в подземке по социальным картам.

С 5 марта в столице был введен повышенной готовности, в рамках которого пребывающих из-за рубежа обязали две недели не покидать дом. В школах были объявлены трехнедельные каникулы, колледжи были закрыты, а многие вузы перешли на дистанционное обучение. Некоторые компании перевели работников на удаленную работу из дома.

Теги:
метро, москва, nt
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