В РПЦ утвердили специальную молитву против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Отмечается, что впервые молитвы будут прочитаны за Патриаршим богослужением 22 марта, а затем их начнут читать во всех храмах РПЦ.

Текст молитвы написан на церковнославянском языке:

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

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Ранее в центре Москвы прошли крестные ход ыс молитвой об избавлении от коронавируса, которые монахи Высоко-Петровского монастыря на Петровке решили проводить ежедневно вокруг своей обители до окончания вспышки заболевания.

После распространения коронавируса в России в марте РПЦ не стала закрывать святыни или отменять по всей стране богослужения, как это сделали священнослужители в некоторых других странах или, например, 19 марта в ее епархии в Казахстане. Однако патриарх Кирилл 17 марта объявил о мерах профилактики из-за коронавируса: так, на службах не будут давать целовать крест, а для соборования будут использовать ватные палочки.