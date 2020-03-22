Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Видео

Внеочередной противовирусный докфест «Новой» и «Артдокфеста». Смотрите из дома

В РПЦ утвердили специальную молитву против коронавируса

Общество

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата. 

Отмечается, что впервые молитвы будут прочитаны за Патриаршим богослужением 22 марта, а затем их начнут читать во всех храмах РПЦ. 

Текст молитвы написан на  церковнославянском языке:

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Ранее в центре Москвы прошли крестные ход ыс молитвой об избавлении от коронавируса, которые монахи Высоко-Петровского монастыря на Петровке решили проводить ежедневно вокруг своей обители до окончания вспышки заболевания. 

После распространения коронавируса в России в марте РПЦ не стала закрывать святыни или отменять по всей стране богослужения, как это сделали священнослужители в некоторых других странах или, например, 19 марта в ее епархии в Казахстане. Однако патриарх Кирилл 17 марта объявил о мерах профилактики из-за коронавируса: так, на службах не будут давать целовать крест, а для соборования будут использовать ватные палочки.

Теги:
рпц, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera