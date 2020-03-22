НАК: в Уфе сотрудники спецслужб убили готовившего теракт боевика

В пригороде Уфы в Башкирии сотрудники спецслужб убили боевика, который планировал теракт. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера около 17:00 на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что убитый намеревался совершить теракт. При нем обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство, добавили в НАК.