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Несколько сотен французских медиков подали в суд на премьера страны и экс-министра здравоохранения

Общество

 

Группа, состоящая из более 600 французских медиков, подала в суд на премьера страны Эдуара Филипа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен. Об этом пишет Le Figaro. 

Жалобу медики подали 19 марта. Они обвинили премьера и бывшего министра в «государственной лжи» из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. По их мнению, Филипп и Бузен не предприняли необходимых мер, чтобы замедлить распространение инфекции во Франции, хотя знали об опасности. Одной из причин подачи иска стала в том числе нехватка медицинских масок. 

Сейчас жалобу врачей рассматривает специальная комиссия. Она имеет право ее отклонить или же направить в следственные органы. 

На территории Франции зафиксировано почти 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 562 человека от него скончались. Филипп сегодня заявил, что в стране начали тестировать 40 прототипов медицинских масок, что может помочь преодолеть их дефицит. 

Теги:
коронавирус, врачи, франция, em
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