Несколько сотен французских медиков подали в суд на премьера страны и экс-министра здравоохранения

Группа, состоящая из более 600 французских медиков, подала в суд на премьера страны Эдуара Филипа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен. Об этом пишет Le Figaro.

Жалобу медики подали 19 марта. Они обвинили премьера и бывшего министра в «государственной лжи» из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. По их мнению, Филипп и Бузен не предприняли необходимых мер, чтобы замедлить распространение инфекции во Франции, хотя знали об опасности. Одной из причин подачи иска стала в том числе нехватка медицинских масок.

Сейчас жалобу врачей рассматривает специальная комиссия. Она имеет право ее отклонить или же направить в следственные органы.

На территории Франции зафиксировано почти 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 562 человека от него скончались. Филипп сегодня заявил, что в стране начали тестировать 40 прототипов медицинских масок, что может помочь преодолеть их дефицит.