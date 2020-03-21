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Путин присвоил Лаврову звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Героя труда. Указ опубликован на сайте Кремля.
Лаврову присвоили это звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Сегодня ему исполнилось 70 лет.
Сергей Лавров возглавил МИД в 2004 году. До этого, с 1994 года, он занимал должность постпреда России при ООН.
Тем же указом звание присвоили и гендиректору компании «СГМ-Мост» Александру Островскому «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Предприятие — «дочка» «Стройгазмонтажа», который был генподрядчиком проекта. На этой неделе за строительство моста через Керченский пролив Героем труда стал и миллиардер Аркадий Ротенберг, владелец «Стройгазмонтажа».
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