Российские деятели культуры и искусства призвали властей поддержать их из-за ситуации с коронавирусом

Российские деятели культуры и искусства создали петицию, адресованную властям, призвав поддержать тех, кто лишился дохода из-за пандемии коронавируса. Она опубликована на сайте Change.org.

Авторы петиции предложили следующие меры для поддержки:

обеспечение гарантированным базовым доходом тех, кто оказался уязвимым,

заморозка платежей по ипотеке и другим долгам,

предотвращение увольнений штатных сотрудников, представление для них возможности работать дистанционно.

«Наше обращение ориентировано не только на ответ от государства, мы хотим использовать сложившуюся ситуацию, чтобы поднять более обширную дискуссию о социально-экономическом положении деятелей искусства и культуры, а также всех уязвимых групп нашего общества (прекариат)», – говорится в тексте петиции.

Для подсчетов убытков художественной индустрии из-за сложившейся ситуации авторы обращения решили провести исследование, для чего попросили желающих заполнить таблицу о том, сколько гонораров они потеряли. Результаты планируют разместить в открытом доступе.

Из-за ситуации с COVID-19 Минкульт распорядился закрыть все федеральные учреждения культуры. Премьер Михаил Мишустин на вчерашнем заседании призвал поддержать те объекты, которые приостановили работу, отметив, что они «несут убытки не по своей вине».

Власти ряда стран приняли меры по поддержке населения в связи с пандемией. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отсрочке налоговых и социальных платежей и продлении срока погашения долгов перед банками. Берлинский сенат решил поддержать самозанятых и предпринимателей, выделив на специальную программу 100 миллионов евро на этот год.