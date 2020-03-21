Власти Германии легализуют отслеживание мобильных телефонов из-за пандемии коронавируса

Федеральное правительство Германии внесет поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний, расширив собственные полномочия на территории страны. Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на текст поправок, новое законодательство позволит собирать данные о гражданах по номеру телефона и принудительно рекрутировать медперсонал.

При этом власти субъектов — земель и свободных городов — будут ограничены в правах. Берлин сможет запрещать пересечение внутренних границ и централизованно управлять поставками медоборудования.

По новым правилам федеральный центр не обязан получать согласия бундесрата — собрания местных правительств — для осуществления чрезвычайных полномочий.

«Федеральное правительство наделяется полномочиями по объявлению положения эпидемии национального масштаба. Вследствие установления такого положения, министерство здравоохранения может принимать меры <...> без согласия бундесрата», — говорится в тексте поправок.

Изменения в законе предполагают ограничение отдельных прав граждан:

запрет на пересечение границ на железнодорожном и морском транспорте, а также автобусах и самолетах;

въезжающие на территорию страны лица обязуются предоставлять медицинские справки, подробности о маршруте следования и личные контакты;

врачи, студенты медицинских факультетов и младший медперсонал могут быть в принудительном порядке призваны на работу;

телекоммуникационные компании обязуются по запросу властей предоставлять данные мобильных телефонов для поиска зараженных и лиц из их круга общения.

Кроме того, поправки предполагают ограничение свободы собраний, принудительный карантин и закрытие границ. На данный момент в Германии нет согласия по поводу ограничения перемещений между субъектами, так как решение принимается местными правительствами. Измененный закон позволит министру здравоохранения Йенсу Шпану вводить подобные запреты по всей стране.

По данным газеты, правительство рассмотрит эти поправки уже в понедельник, они вступят в силу после слушаний в парламенте на следующей неделе. Шпан заявил, что поправки позволят «уменьшить бюрократическую составляющую».

Канлер ФРГ Ангела Меркель 18 марта впервые за 15 лет на посту выступила с экстренным обращением к нации. Говоря о пандемии, она несколько раз подчеркнула, важность ограничительных мер и попросила граждан принять их как необходимость в демократическом обществе. «В демократической стране они могут быть введены только на очень серьезном основании и только временно — но сейчас они необходимы, чтобы сохранить жизни», — заявила канцлер.

По последним данным, в Германии зафиксировано 21652 случая заражения COVID-19, 73 человека умерли. Статистику заражения в стране ведет институт им. Роберта Коха в Берлине, после принятия поправок этот совещательный орган может обрести статус координирующего.