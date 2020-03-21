Louis Vuitton, ZARA и H&M решили производить защитные средства от коронавируса

Многочисленные европейские фирмы решили заняться производством защитных средств против коронавируса. Об этом сообщил в твиттере комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Среди фирм – Louis Vuitton, ZARA, H&M, Petit Bateau, Euratex, Pernod-Ricard, а также малые и средние предприятия, составляющие основу европейской экономики, и стартапы во многих отраслях по всему ЕС. Бретон отметил, что «многие компании демонстрируют ответственность и солидарность, переводя производство на помощь борьбе с коронавирусом».

Регулирующие органы ЕС открыли доступ к европейским стандартам на некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты всем предприятиям в ЕС и третьих странах, которые готовы начать их производство. Обычно стандарты ЕС приобретаются и используются по правилам защиты интеллектуальной собственности.

Накануне Европейский комитет по стандартизации и Европейский комитет по электротехнической стандартизации согласились на такую исключительную меру «по настоятельной просьбе Еврокомиссии». Речь идет о фильтрующих масках, медицинских перчатках и защитной одежде. Предоставление бесплатного доступа к европейским стандартам поможет компаниям ЕС и третьих стран, которые переконвертируют свои производственные линии, быстро начать производство важнейших средств борьбы с пандемией коронавируса, отметили в ЕК.