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Louis Vuitton, ZARA и H&M решили производить защитные средства от коронавируса
Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе
Многочисленные европейские фирмы решили заняться производством защитных средств против коронавируса. Об этом сообщил в твиттере комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Many 🇪🇺 companies already demonstrate #responsibility and #solidarity by retooling their operations to help fight #CoronaCrisis— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 21, 2020
👏🏻 @euratex_eu, @Clusters_EU,@ZARA, @hm, @petitbateau, @LVMH, @Pernod_Ricard, SMEs and startups across all sectors and Europe.
More to come! 🦠🥊 pic.twitter.com/SU2r2wIkQk
Среди фирм – Louis Vuitton, ZARA, H&M, Petit Bateau, Euratex, Pernod-Ricard, а также малые и средние предприятия, составляющие основу европейской экономики, и стартапы во многих отраслях по всему ЕС. Бретон отметил, что «многие компании демонстрируют ответственность и солидарность, переводя производство на помощь борьбе с коронавирусом».
Регулирующие органы ЕС открыли доступ к европейским стандартам на некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты всем предприятиям в ЕС и третьих странах, которые готовы начать их производство. Обычно стандарты ЕС приобретаются и используются по правилам защиты интеллектуальной собственности.
Накануне Европейский комитет по стандартизации и Европейский комитет по электротехнической стандартизации согласились на такую исключительную меру «по настоятельной просьбе Еврокомиссии». Речь идет о фильтрующих масках, медицинских перчатках и защитной одежде. Предоставление бесплатного доступа к европейским стандартам поможет компаниям ЕС и третьих стран, которые переконвертируют свои производственные линии, быстро начать производство важнейших средств борьбы с пандемией коронавируса, отметили в ЕК.