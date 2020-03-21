онлайн
Заражено — 287951 (в РФ — 306), смертей — 11949. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Москве закрыли бассейны, аквапарки и фитнес-клубы из-за коронавируса
Московские фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта должны перестать пускать посетителей в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Ограничение касается и других городских объектов спорта с массовым посещением людей. Оно будет действовать до особого распоряжения, точной даты пока прекращения не называется. О принятых мерах заведения должны сообщить в управление Роспотребнадзора.
В Москве подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом по России. Его обнаружили у 137 человек (по всей стране — у 306). В столице, как и на территории других регионов, действует режим повышенной готовности. Среди мер, предпринятых по предотвращению распространения коронавируса — запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных