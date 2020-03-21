В Москве закрыли бассейны, аквапарки и фитнес-клубы из-за коронавируса

Московские фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта должны перестать пускать посетителей в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Ограничение касается и других городских объектов спорта с массовым посещением людей. Оно будет действовать до особого распоряжения, точной даты пока прекращения не называется. О принятых мерах заведения должны сообщить в управление Роспотребнадзора.

В Москве подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом по России. Его обнаружили у 137 человек (по всей стране — у 306). В столице, как и на территории других регионов, действует режим повышенной готовности. Среди мер, предпринятых по предотвращению распространения коронавируса — запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.