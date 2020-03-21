На преподавателя мехмата МГУ составили протокол за пикет в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова

На преподавателя механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за одиночный пикет в поддержку арестованного аспиранта университета Азата Мифтахова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Василий Кушнир.

Всего во время серии пикетов были задержаны три человека, их доставили в отдел полиции МГУ. Евгению Мищенко вменяют ту же статью, что и Лобанову, хотя, по словам защитника, он не стоял с плакатом. На него протокол еще не составили. Третьей задержанной Ксении Сергеевой вменили мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

Пикеты были приурочены ко дню рождения Мифтахова: ему сегодня исполнилось 27 лет. Телеграм-канал «Протестный МГУ» отмечает, что в честь дня рождения арестованного аспиранта активист Артем Абрамов тоже около МГУ вывесил плакат с надписью «Свободу политзаключенным» в знак солидарности с Мифтаховым.

Фото: телеграм-канал «Протестный МГУ»

Аспирант мехмата МГУ находится под арестом уже больше года по делу о нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года. По версии следствия, тогда несколько молодых людей разбили окно в офисе «Единой России», находящемся в московском районе Ховрино, и бросили туда дымовую шашку. Мифтахову вменяется хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

Анархист Святослав Речкалов, проходящий по этому делу, получил политическое убежище во Франции. Еще один активист Алексей Кобаидзе объявлен в розыск, анархистка Елена Горбань – в статусе подозреваемой и находится под подпиской о невыезде, а Алексей Ейкин признал вину и заключил сделку со следствием.