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Заражено — 287951 (в РФ — 306), смертей — 11949. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В России коронавирус подтвердился еще у 53 человек
На территории России за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 53 человек. Об этом сообщается на официальном сайте по борьбе с коронавирусом. Число заболевших достигло 306 человек.
Новые случаи выявили в 18 регионах страны. В частности, шесть новых заболевших на территории Москвы, семнадцать – в Подмосковье, два – в Петербурге.
За последние сутки из больниц выписали четырех человек. Трое выздоровевших – в Москве, еще один – в Подмосковье. Общее число выписавшихся увеличилось до 16.
Из-за новой инфекции на территории всех российских регионов введен режим повышенной готовности, а въезд для иностранцев власти ограничили до мая. В Москве, где больше всего заболевших по стране (137 человек), решили перепрофилировать десять больничных корпусов для приема больных с коронавирусом.
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