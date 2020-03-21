В России коронавирус подтвердился еще у 53 человек

На территории России за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 53 человек. Об этом сообщается на официальном сайте по борьбе с коронавирусом. Число заболевших достигло 306 человек.

Новые случаи выявили в 18 регионах страны. В частности, шесть новых заболевших на территории Москвы, семнадцать – в Подмосковье, два – в Петербурге.

За последние сутки из больниц выписали четырех человек. Трое выздоровевших – в Москве, еще один – в Подмосковье. Общее число выписавшихся увеличилось до 16.

Из-за новой инфекции на территории всех российских регионов введен режим повышенной готовности, а въезд для иностранцев власти ограничили до мая. В Москве, где больше всего заболевших по стране (137 человек), решили перепрофилировать десять больничных корпусов для приема больных с коронавирусом.