В Киеве ограничат пользование наземным транспортом из-за коронавируса

С понедельника, 23 марта, в Киеве ограничат пользование наземным транспортом – троллейбусами, автобусами, трамваями и маршрутными такси. Об этом объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. К такой мере решили прибегнуть для максимальной изоляции людей друг от друга в условиях распространения коронавируса.

Кличко уточнил: транспорт не исчезнет с улиц украинской столицы, но будет недоступен для населения. Им смогут пользоваться только работники предприятий критической инфраструктуры, медики, фармацевты, сотрудники продуктовых магазинов и ЖЭКов, а также правоохранители.

Для них сейчас разрабатываются специальные пропуска, которые за субботу-воскресенье отправят руководителем указанных отраслей и предприятий. Контролировать тех, кто садится в наземный транспорт, будет полиция. Накануне министр МВД Арсен Аваков на своей странице в фейсбуке уже прогнозировал введение подобного ограничения, но с воскресенья.

Кличко в очередной раз призвал киевлян к максимальной самоизоляции. «А тем, кто не верит, предлагаю найти (в интернете – ред.) и посмотреть, к какой трагедии такое поведение привело в Италии», – сказал он. В Киеве, на Крещатике и на здании мэрии уже неделю вместе с украинскими государственными флагами можно видеть итальянские – в знак солидарности и поддержки. Мэр Киева напомнил, что личным автотранспортом в городе можно пользоваться без ограничений.

На территории Украины зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Три человека от него скончались.