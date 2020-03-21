онлайн
Заражено — 283273 (в РФ — 253), смертей — 11829. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 35 человек
На территории Подмосковья подтверждено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
Один заразившийся уже выздоровел. Заболевшие прибыли рейсами из Мюнхена, Вероны, Франкфурта-на-Майне, Рима, Женевы, Пекина в начале и середине марта. Ранее сообщалось о 18 подтвержденных случаях COVID-19 в Подмосковье.
По всей России коронавирус подтвердился у 253 человек, 131 случай зафиксировали в Москве. Из-за новой инфекции на территории всех российских регионов введен режим повышенной готовности, а въезд для иностранцев власти ограничили до мая.
Теги:em, Подмосковье , коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником