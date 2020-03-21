На жителя Уссурийска составили протокол за видео про заболевших коронавирусом на местном заводе

Полиция составила на жителя Уссурийска протокол из-за видео о заразившихся коронавирусом на местном заводе (ч. 10 ст. 13.15 КоАП). Об этом Интерфаксу сообщили в региональном МВД.

«Владивосток Новости» уточняет, что речь идет о 28-летнем сотруднике локомотиворемонтного завода. Он снял видео, в котором рассказал, что все начальство и бухгалтеры предприятия заразились коронавирусом. На кадрах он был одет в защитную маску и костюм.

«Я не знаю, что будет дальше. Рен-ТВ, если вы слышите, приезжайте в город Уссурийск, локомотиворемонтный завод, дизельный цех», — говорит молодой человек на видео. На заднем плане слышно, как кто-то просит о помощи.

Ролик распространился в месседжерах приморцев. По словам пользователей соцсетей, видео задумывалось только как шутка для коллег. В результате произошедшего мужчину уволили с завода и лишили служебного жилья, в котором он жил с женой и ребенком, отмечает издание.

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Такие же протоколы ранее составили на жительниц Татарстана, Амурской и Липецкой областей. На фоне распространения коронавируса в России в соцсетях и мессенджерах стала активно появляться ложная информация о заболевании. В основном эти фейки связаны с тем, что число заразившихся в стране в действительности якобы больше, чем в официальной статистике.