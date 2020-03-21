В Подмосковье загорелся склад на площади 60 тысяч квадратных метров

В подмосковном поселке Каналстрой в Дмитровском районе загорелся склад алюминиевого завода. Площадь возгорания составляет 60 тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Жуткий пожар в Дмитрове, где горят 60 тыс кв метров на алюминиевом заводе. https://t.co/0zWYZaOnpe pic.twitter.com/qEEEK2z1Ao — Vladimir Varfolomeev (@Varfolomeev) March 21, 2020

Пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд и два самолета. Возгоранию присвоен третий, повышенный, номер сложности.

В МЧС уточнили, что у здания рухнула кровля. По предварительной информации, возгорание возникло именно на ней. Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.