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В Подмосковье загорелся склад на площади 60 тысяч квадратных метров

Общество

 

В подмосковном поселке Каналстрой в Дмитровском районе загорелся склад алюминиевого завода. Площадь возгорания составляет 60 тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд и два самолета. Возгоранию присвоен третий, повышенный, номер сложности.

В МЧС уточнили, что у здания рухнула кровля. По предварительной информации, возгорание возникло именно на ней. Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.

 

Теги:
kb, Подмосковье , пожары
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