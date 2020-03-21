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В Подмосковье загорелся склад на площади 60 тысяч квадратных метров
В подмосковном поселке Каналстрой в Дмитровском районе загорелся склад алюминиевого завода. Площадь возгорания составляет 60 тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Жуткий пожар в Дмитрове, где горят 60 тыс кв метров на алюминиевом заводе. https://t.co/0zWYZaOnpe pic.twitter.com/qEEEK2z1Ao— Vladimir Varfolomeev (@Varfolomeev) March 21, 2020
Пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд и два самолета. Возгоранию присвоен третий, повышенный, номер сложности.
В МЧС уточнили, что у здания рухнула кровля. По предварительной информации, возгорание возникло именно на ней. Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.
Теги:kb, Подмосковье , пожары
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