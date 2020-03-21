Главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию и не прошла карантин. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства свою поездку в Испанию и после возвращения продолжала ходить на работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полицейский рапорт.

Согласно документу, Санникова выезжала в Испанию в период с 6 по 9 марта, а после возвращения не стала выдерживать положенный двухнедельный карантин. В процессе работы она контактировала с 13 иностранными студентами и 11 работниками кафедры местного университета, где она преподает.

Санникову 17 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус, контактировавшие с ней изолированы. Полиция в связи с произошедшим начала проверку по уголовным статьям о халатности (ч.1 ст. 293 УК) и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч.1 ст. 237 УК).

19 марта региональный Минздрав сообщил о первом случае подозрения на COVID-19. Речь шла о женщине, прибывшей из страны, «где отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией». Первый анализ показал предварительно положительный результат. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров позже уточнял, заболевшая оказалось врачом, ее поместили в реанимацию в состоянии средней тяжести.

21 марта стало известно, что на Ставрополье завели первые дела из-за нарушения карантинного режима. «[За нарушение периода самоизоляции] предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера. Да, уже есть возбужденные дела», — сказал замглавы краевого совета по противодействию коронавирусной инфекции Юрий Скворцов. По его словам, предварительные тесты показали наличие COVID-19 у 12 человек в регионе.