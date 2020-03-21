Лидер «Справедливой России» предложил провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат из-за падения рубля

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности из-за снижения курса рубля. Поддержку, предложенную правительством и Центробанком, он считает «полумерами», сообщает пресс-служба партии.

По мнению Миронова, дополнительная индексация позволит поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цены нефти. Со ссылкой на оценки экспертов он рассказал, что импортные товары могут подорожать на 10-35%. Речь идет в первую очередь об одежде, обуви, бытовой и компьютерной технике, лекарствах и фармацевтике, товарах для детей.

«Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств. А главное – зачем мы копили такие резервы, столько лет отнимая средства у экономики и социальной сферы. Запасали на черный день?», — уверен парламентарий. Он намерен обсудить свою инициативу с Госдумой, Советом федерации и правительством.

Миронов отметил, что внеочередная индексация не должна отменять повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которую ежегодно обязаны проводить работодатели. Руководитель фракции также призывает снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим сотрудникам.