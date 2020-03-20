Минобороны решило не отменять из-за COVID-19 весенний призыв в армию 

Минобороны решило не переносить из-за коронавируса весенний призыв в армию. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе министерства.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — процитировали в пресс-службе слова министра обороны Сергея Шойгу.

О том, что власти будут изучать возможность переноса весеннего призыва для профилактики распространения коронавирусной инфекции два дня назад заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тогда же «Ведомости» приводили мнение экспертов, которые утверждали, что такая мера вряд ли будет введена, так как перед отправкой в часть все срочники проходят тщательное медобследование, и юношей с подозрением на коронавирус просто не допустят до службы.

Сейчас в России зарегистрировано более 250 случаев заражения ранее неизвестной болезнью. Для борьбы с распространением инфекции власти Москвы ограничили работу судов и ввели ограничения на массовые мероприятия, численностью более 50 человек.