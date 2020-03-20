Около 9 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за коронавируса 

На сегодняшний день около 9 тысяч граждан России остаются за рубежом, ожидая возвращения на родину. Об этом в своем фейсбуке сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово "потерпите" произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях», — написала она.

Официальный представитель МИД отметила, что сотрудники внешнеполитического ведомства круглосуточно работают для того, чтобы вернуть домой всех россиян.

Приехать в Россию многие из них не могут, потому что находятся в странах, которые ввели ограничения на международное авиасообщение или закрыли свои границы для профилактики распространения коронавируса. В частности, около 450 россиян вынуждены были остаться в Марокко.

Схожая ситуация складывается и в России — сегодня издание Baza сообщило о том, что из московского аэропорта Внуково уже три дня из-за отмены рейсов домой не могут вылететь граждане Таджикистана и Узбекистана.