Собянин пообещал открыть в Москве девять лабораторий для тестирования на коронавирус

В Москве появится девять новых лабораторий, в которых будут брать анализы на коронавирус. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

«До сих пор тестирование на коронавирус проводили только федеральные лаборатории, которые в обычные времена в основном занимались штучной научно-исследовательской работой. […] Естественно, мощности федеральных лабораторий объективно ограничены», — сообщил московский градоначальник.

Московские лаборатории в тестовом режиме начнут проводить исследования на наличие в организме COVID-19 уже с 20 марта. В том числе, эксперты будут работать и на базе инфекционной больницы в Коммунарке, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус. Мэр надеется, что специалисты девяти новых лабораторий будут брать около 10 тысяч анализов в день.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 253 случаев заражения ранее неизвестной болезнью. За последние сутки медики выявили 54 новых заболевших, большинство из них находится в Москве.