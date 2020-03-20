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Заражено — 270114 (в РФ — 253), смертей — 11272. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Собянин пообещал открыть в Москве девять лабораторий для тестирования на коронавирус

Общество

 

В Москве появится девять новых лабораторий, в которых будут брать анализы на коронавирус. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

«До сих пор тестирование на коронавирус проводили только федеральные лаборатории, которые в обычные времена в основном занимались штучной научно-исследовательской работой. […] Естественно, мощности федеральных лабораторий объективно ограничены», — сообщил московский градоначальник.

Московские лаборатории в тестовом режиме начнут проводить исследования на наличие в организме COVID-19 уже с 20 марта. В том числе, эксперты будут работать и на базе инфекционной больницы в Коммунарке, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус. Мэр надеется, что специалисты девяти новых лабораторий будут брать около 10 тысяч анализов в день.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 253 случаев заражения ранее неизвестной болезнью. За последние сутки медики выявили 54 новых заболевших, большинство из них находится в Москве.

Теги:
исследование, коронавирус, собянин, sn, коронавирус, собянин, sn, исследование
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