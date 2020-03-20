В Омске вновь прошел метропикет «против узурпации власти»

В центре Омска у единственной в городе станции метро «Библиотека им. Пушкина» прошла вторая серия пикетов против обнуления президентских сроков Путина. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Участница акции в Омске. Фото: Лика Кедринская

По сравнению с акцией, прошедшей в минувшую пятницу, состав участников обновился почти наполовину и заметно помолодел: в этот раз больше было студентов, волонтеров штаба Навального, за ними вставали в очередь со своими плакатами члены партии «Яблоко» и активисты «Левого фронта».

Омичи вышли на акцию с плакатами «Обнуление=Узурпация», «КОРОНАвирус – болезненное стремление к узурпации власти», «4+4+6+6+6 = Узурпация» и другими.

Цель акции — рассказать прохожим о происходящем в стране. «Мне он тоже не нравится — призналась проходящая мимо женщина предпенсионного возраста — но кто, если не он, кто? Придут другие – тоже будут воровать, эти уже вроде наворовались».

В столице организаторы традиционных пятничных метропикетов решили изменить формат акции в связи с распространением в стране коронавирусом. Участники провели пикеты онлайн — они фотографировались с плакатами дома и затем отправляли их в телеграм-канал «Метропикет».

Фото: телеграм-канал «Метропикет»

Некоторые активисты в Москве и Санкт-Петербурге все же решились покинуть свои дома и как обычно выйти с плакатами к станциям метро. Некоторых из них задержала полиция. Так, «ОВД-Инфо» сообщает, что у главного управления МВД на Петровке полицеские задержали активиста «бессрочного протеста» Дмитрия Посицельского, который стоял с плакатом «Обнулись», а у метро «Измайлово» — математика и гражданского активиста Михаила Лашкевича.