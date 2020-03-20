«Би-би-си»: московских бюджетников заставляют голосовать по поправкам дистанционно и повышать явку за счет родственников

Руководители департаментов столичной мэрии потребовали от своих работников проголосовать дистанционно по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на сотрудников бюджетных организаций Москвы.

Они рассказали, что зарегистрированные в Москве обязательно должны создать аккаунт на сайте mos.ru и подтвердить личность, чтобы проголосовать. Кроме того, их обязали убедить троих родственников и знакомых сделать то же самое.

Также в одном из департаментов мэрии уже опубликовали список тех, кто пока не зарегистрировался, рассказал «Новой газете» на условиях анонимности сотрудник московского правительства. В этом департаменте рекомендаций, как именно голосовать, пока не давали.

По словам депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Енгалычевой, схожие указания получили сотрудники всех бюджетных организаций столицы, в том числе, работники ВДНХ, «Жилищника» и водители «Мосгортранса», которым без подтверждения регистрации не выдают маршрутный лист.

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля, указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. При этом глава государства выразил надежду, что россияне, несмотря на «непростую эпидемиологическую ситуацию», придут на избирательные участки и ответят на вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Президент, однако, не исключил и возможность переноса даты плебисцита.