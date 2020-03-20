Число пассажиров московского метро сократилось на треть на фоне пандемии коронавируса

Число поездок в московском метро с начала марта сократилось на 30%, подсчитали в департаменте транспорта столичной мэрии. Больше остальных, на 60%, уменьшилась доля школьников и студентов, которые ездят в подземке по социальным картам.

Свободнее стало и на дорогах: количество машин и ДТП снизилось в пределах 5-10%, средняя скорость автомобилей в столице, наоборот, немного увеличилась.

Наземным транспортом 2-19 марта пользовались на 24% меньше, чем в предыдущем месяце (электричками на 10%). Такси и каршеринг стали брать на 10-15% реже, особенно в сторону аэропортов и бизнес-центров.

Парадокс - вы впервые стали меньше ездить на общественном транспорте, а мы этому рады.

На авто тоже реже, но этому мы рады всегда.



Дома сейчас лучше всего #StayHome pic.twitter.com/Y8CBvmAHrT — Московский транспорт (@DtRoad) March 20, 2020

В России известно о более 250 случаях заболеваний новым COVID-19, на Москву и Подмосковье приходится больше половины из них. С 5 марта в столице был введен повышенной готовности, в рамках которого пребывающих из-за рубежа обязали две недели не покидать дом. В школах были объявлены трехнедельные каникулы, колледжи были закрыты, а многие вузы перешли на дистанционное обучение. Некоторые компании перевели работников на удаленную работу из дома.