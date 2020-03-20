Ватикан издал декрет об индульгенции для заразившихся коронавирусом и помогавших им медиков

Апостольская пенитенциария католического Святого престола издала декрет о предоставлении верующим во время пандемии коронавируса специальных индульгенций — отпущения временной кары за грехи, за которые те уже покаялись в ходе исповедей.

Для этого заболевшим верующим необходимо, находясь в больнице или в самоизоляции как минимум регулярно читать Символ веры и Отче наш. Специальная индульгенция будет распространяться и на тех выполняющих эти требования верующих, кто помогает заболевшим, несмотря на риск заразиться самим, — на медиков и членов семей.

«Сейчас каждый день для человечества, которому угрожает невидимая и коварная болезнь, — а она успела стать большой частью нашей жизни, — охвачен тревожными страхами, новыми неопределенностями и особенно распространенными физическими и моральными страданиями <..> Все, кто страдает из-за COVID-19, именно в тайне этого страдания могут заново открыть для себя же искупительное страдание Христа», — говорится в пресс-релизе ватиканской пресс-службы.

C конца декабря, когда первые заражения новым вирусом SARS-CoV-2 были обнаружены в китайском Ухане, число случаев в настоящий момент по всему миру, по данным университета Хопкинса, приближается к 250 тысячас. Центром эпидемии со второй половины февраля стала Европа: так, на одну Италию приходится треть всех жертв — почти 3,5 из 10 тысяч погибших, больше чем в Китае. В России официальной статистике известно о более 250 случаях, каждый второй из них в Москве и Подмосковье.