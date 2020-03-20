В России зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусом 

В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб.

33 новых случая зарегистрированы в Москве, 4 — в Санкт-Петербурге, остальные — в других регионах страны.

Среди четырех заболевших в Петербурге, по данным СМИ, была сотрудница дочерней компании «Росатома»: ее не стали помещать на карантин после возвращения из отпуска во Франции, и она больше недели регулярно выходила на работу и ездила в общественном транспорте.

А в Якутии заразились шесть сотрудников Якутской топливно-энергетической компании, в том числе ее гендиректор Андрей Коробов, который не стал самоизолироваться после возвращения из Швейцарии, и несколько топ-менеджеров из Москвы, с которыми он общался. Заболел и работник московской гостиницы, где проживали бизнесмены.

На данный момент, общее число заболевших в России достигло 253, еще 27 тысяч человек находятся под меднаблюдением. Из больниц выписаны 7 человек с коронавирусом, а общее количество вылеченных пациентов выросло до 12.