Банк России призвал реструктурировать кредиты заболевшим коронавирусом

Центробанк в рамках мер по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям, а также кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность пострадавшим от распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России также призвал не назначать заемщикам-физлицам пени и штрафы по кредитам. Для этого клиент должен предоставить заявление и официальное подтверждение о наличии у него коронавируса. Кроме того, ЦБ рекомендовал кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взысканий на недвижимое имущество, если заболевший COVID-19 заемщик нарушил обязательства по договору.

Регулятор призывает страховые организации удовлетворять просьбы клиентов, заразившихся коронавирусом, о продлении срока урегулирования страховых случаев или об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования. Им также рекомендовано не начислять неустойку за ненадлежащее исполнение договора в период временной нетрудоспособности страхователя.

ЦБ, в свою очередь, решил снизить предельные размеры комиссии за перевод cредств через Cистему быстрых платежей. Так, переводы до 100 тысяч рублей в месяц будут осуществляться банками без взимания платы вовсе, а при сумме превышении этой суммы может взиматься комиссия до 0,5%, но не более 1,5 тысяч рублей.