В Ростове суд признал законным четыре года колонии врачу, которому полиция подбросила наркотики

Ростовский областной суд 19 марта оставил в силе приговор «ростовскому Голунову», врачу-наркологу Николаю Каклюгину. Суд первой инстанции признал Калюгина виновным в хранении наркотиков в крупном размере и назначил ему 4 года колонии общего режима. Сам врач, его группа поддержки, а также бывший подполковник полиции из Ростова-на-Дону заявляли о фабрикации дела.

Отец подсудимого Владимир Каклюгин рассказал «Новой», что его и журналистов не пустили на заседание из-за угрозы коронавируса. Кроме того, суд отказал в вызове свидетелей.

«Адвокаты ходатайствовали о вызове в апелляционный суд ряд должностных сотрудников полиции, в частности оперативников, участвовавших в задержании, и специалистов, представивших заключения экспертиз, вызывающих много вопросов у стороны защиты и Николая лично. Судом отказано в вызове этих сотрудников», — рассказал Владимир Каклюгин.

Во время нахождения в СИЗО Каклюгин объявлял голодовки и требовал, чтобы его дело передали в центральный аппарат СК. За врача заступались депутат Госдумы Николай Валуев, российские священники, писатели, публицисты, правозащитники и обычные граждане.

Николая Каклюгина задержали вечером 19 октября 2018 года в Ростове-на-Дону. Из кармана куртки врача силовики достали сверток — там оказалось 10-15 граммов синтетического наркотика спайс. Врача обвинили в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере; по итогу разбирательства Пролетарский суд Ростова переквалифицировал обвинение на статью о хранении наркотиков.

Николай Каклюгин. Фото из личного архива

Отец Николая Владимир Каклюгин рассказывал «Новой», что в деле его сына нет ни прослушки, ни записей разговоров. Есть лишь секретный свидетель, который указал на Николая. По словам отца, следователи даже не выясняли на допросе, откуда у Николая наркотики и куда он собирался их сбывать. Ну и самое главное — экспертиза не обнаружила на пакете отпечатков пальцев Каклюгина.

Николай Каклюгин с 2015 года возглавлял в Краснодаре местное отделение организации «Матери против наркотиков» и боролся с сектами, которые занимались реабилитацией наркозависимых. В своих публикациях утверждал, что Майдан на Украине организовали религиозные секты, которые теперь проникли и в Россию. Отдельно Каклюгин критиковал лидера российской организации «Национальный антинаркотический союз» Никиту Лушникова, который будто бы связан с деятельностью украинского религиозного объединения «Царство Бога». Каклюгин принял участие в создании фильма-расследования о деятельности НАС, после публикации которого Каклюгина задержали с конвертом.

В суде первой инстанции защите удалось приобщить заявление арестованной за фабрикацию других уголовных дел подполковника полиции Наталии Разумной — она рассказала, что дело против врача сфальсифицировали ее бывшие коллеги вместе с сотрудниками ФСБ. Заказчиком уголовного дела, по ее данным, является лидер «Национального антинаркотического союза» Лушников. Сам он отрицал свою связь с делом Каклюгина и называл врача-нарколога «нездоровым человеком».

Влад Янюшкин — специально для «Новой газеты»