Netflix и YouTube согласились снизить качество трансляций для Евросоюза. Российских сервисов это не коснется

Стриминговый сервис Netflix и видеохостинг YouTube на 30 дней перейдут в странах Евросоюза с HD на стандартное разрешение трансляций для снижения нагрузки на сети во время карантина, сообщает Reuters. Об этом их ранее просило руководство Еврокомиссии.

Оба сервиса заверили, что пользователи не заметят ухудшение качества картинки, а мера позволит сократить объем скачиваний как минимум на четверть. Так, час видео стандартного качества использует около гигабайта, а в случае с высоким качеством показатель может дойти до 3 гигабайтов в час. Отдельные проекты были представлены на Netflix в разрешении 4К.

Европейские провайдеры жаловались, что если раньше пиковые нагрузки на сеть приходились только на вечер, то сейчас это время растянулось с полудня до 21 часа вечера. Как рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты, на Западе из-за высокого распространения платных стриминговых сервисов (помимо Netflix, это также Amazon Prime, Apple TV и т.д.) на них и так приходится пятая часть всего интеренет-трафика.

Данные по России, где карантин не объявляли, однако некоторые компании перешли на удаленную работу, пока не публиковались. Представители российских видеохостингов и онлайн-кинотеатров сообщили, что пока не планируют ограничивать качество, хотя и испытывают нагрузки на сети в период пандемии. Пользователи YouTube из европейской части России днем 20 марта жаловались на перебой в работе сервиса, вскоре нарушения были устранены