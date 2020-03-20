Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы», «Говорит Магадан» и крупнейших соцсетей удалить недостоверные материалы о коронавирусе

Роскомнадзор в рамках закона о фейк-ньюс потребовал от «ВКонтакте», YouTube и Instagram, а также ряда СМИ — в том числе от «Эха Москвы» и онлайн-издания «Говорит Магадан» — удалить материалы и посты о коронавирусе. Надзорное ведомство намерено составить на них протоколы.

С жалобой в ведомство обратилась Генпрокуратура, у которой вызвали претензии интервью с политологом Валерием Соловьем в эфире «Эха Москвы» на программе «Особое мнение» и статья «Говорит Магадан» о смерти пациента Магаданской областной больницы, у которого врачи подозревали коронавирус.

В случае с «Эхом Москвы» ведомство потребовало удалить расшифровку эфира от 16 марта, уточнили «Новой» в издании. Какие именно слова посчитали спорными, в уведомлении не указывается. В настоящее время материал убрали с сайта.

В «Говорит Магадан» настаивают, что их материал не был недостоверным: врачи действительно подозревали заражение коронавирусом у пациента, однако впоследствии повторные тесты оказались отрицательными. О том, что он умер непосредственно от коронавируса, они не писали.

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Ранее по статье о распространении фейков привлекали также простых россиян — такие протоколы были составлены на жительниц Татарстана, Амурской и Липецкой областей. На фоне распространения коронавируса в России, где число заразившихся превысило 200 человек, в соцсетях и мессенджерах стала активно распространяться и ложные данные о заболевании. Среди популярных фейков — информация о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции.