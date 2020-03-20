Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором», — говорится в заявлении.

В ЦБ указали, что предпринимаемые меры обеспечивают финансовую стабильность и окажут поддержку экономике. Регулятор считает, что в этом году инфляция может превысить целевой уровень в 4%, но в 2021 году должен вернуться к нему.

The Bell накануне объяснял, что у совета директоров ЦБ было три варианта действий в условиях обвала рынков и рубля: повысить, понизить или сохранить ставку. До падения рубля, когда курс доллара превысил в среду 80 рублей, большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на уровне 6% после шести подряд снижений.

Решению ЦБ предшествовало снижение ставки Федеральной резервной системы США почти до нуля. Банк России же руководствовался уровнем инфляции, которую он таргетирует на уровне 4%, уточняет РБК.

Напомним, из-за пандемии коронавируса снизился спрос на нефть, после чего значительно упали цены на топливо. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти, на фоне чего цена Brent рухнула более чем на 30%. В результате на фондовых рынках произошел обвал цен, российский рубль стал падать.

Днем 19 марта цена нефти Brent составляет 29,6 долларов за баррель, а евро и доллар на момент публикации торгуются на уровне 85,1 и 79,4 рублей соответственно.