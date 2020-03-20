ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке нажиться на оказавшихся за границей во время пандемии россиянах и потребовала снизить цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба обвинила «Аэрофлот» в попытке нажиться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса, и потребовала устранить нарушения в ценовой политике на билеты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФАС.

«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — заявили в службе и указали на исключительное положение «Аэрофлота» по вывозу россиян из других стран.

В ФАС отметили, что компенсировать перегон самолетов для возвращения россиян из других стран можно не за счет повышения стоимости билетов, а увеличением тарифов для зарубежых авиакомпаний на азиатском направлении.

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Россияне, пытающиеся вернуться в страну из-за рубежа, неоднократно жаловались на завышение цен «Аэрофлотом». Так, «Медуза» рассказывала, что компания увеличивала цены на билеты из Афин в Москву в 4-5 раз, будучи единственном перевозчиком, осуществляющим рейсы из Греции в Россию. Издание также обращает внимание, что в соцсетях жалуются на стоимость билетов из Индии, превышающую 130 тысяч рублей вместо обычных 15 тысяч.

«Аэрофлот» же накануне заявил о распространении в СМИ и соцсетях «недостоверных сведений» о существенном росте стоимости билетов. «В ряде случаев истинная стоимость билетов на указанные перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз. Аэрофлот отслеживает и проверяет все подобные сообщения и принимает меры для выявления их источников», — утверждали в пресс-службе.