ЦИК разрешил регионам начать досрочное голосование по поправкам в Конституцию за неделю до 22 апреля

Члены Центрального избиркома на заседании по регламенту всероссийского опроса о конституционной реформе решили дать регионам право самим установить сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование. Из-за коронавируса, вместо трех дней, как на федеральных выборах, его разрешили увеличить до семи дней — т.е. с 15 по 21 апреля.

Зампред ЦИКа Николай Булаев объяснил это тем, что необходимость согласовывать даты помешает региональным избиркомам оперативно принимать решения в условиях возможных вспышек заболевания. «Это позволит исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан», — добавила глава комисии Элла Памфилова

Памфилова также вновь подтвердила, что на выборы не допустят международных наблюдателей: «Нужны наблюдатели, а не надзиратели. Наблюдатели, которые будут отстаивать права граждан, а не надзиратели, у которых иные цели. Задача наблюдателей — не допустить нарушения. А чем занимаются надзиратели — спровоцировать то или иное нарушение и трубить на всех площадках» (цитата по ИА «Закон»).

Шаблон бюллетеня для голосования. Фото: скриншот трансляции ЦИК

В настоящее время поправки процессуально уже были подписаны президентом Владимиром Путиным и одобрены Конституционным судом. Поскольку изменения вносятся не в первые две главы Основного закона, проведение референдума не требуется, однако президент заявил, что для их вступления в силу необходима поддержка большинства населения (порога явки при этом не будет).

Конституционная реформа предполагает более 40 изменений, включая индексацию соцвыплат, упоминания Бога и брака как «союза мужчины и женщиеы», а также внесенную в день второго чтения поправку об обнулении сроков Путина от депутата Валентины Терешковой. На проведение голосования потратят 14,8 миллиарда рублей.