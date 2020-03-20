В центре Перми из-за взрыва газа в жилом доме погиб один человек. Еще трое пострадали

В центре Перми произошел взрыв бытового газа на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. На месте был обнаружен один человек без признаков жизни, еще трех жителей дома госпитализировали: одного с черепно-мозговой травмой, а двух остальных — с ожогами.

В МЧС рассказали, что ЧП произошло в 12:35 по местному времени (10:35 мск) в доме по адресу улица Чернышевского, 3. Пламя потушили к 13 часам, огонь не распространился дальше одной квартиры: площадь горения составила 20 кв. метров, а повреждений – 70 метров. Несущие конструкции дома не пострадали.