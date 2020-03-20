На сайте Конституционного суда появилась статья о «политических шлюхах», выступающих против поправок в Основной закон

Конституционный суд опубликовал на своем портале статью о «политических шлюхах», выступающих против обнуления сроков Путина. С перепечатанным материалом, который подготовил телеканал «Царьград», можно ознакомиться на сайте КС.

Неоднозначная статья под заголовком «Надо читать внимательно: Что зашифровал Конституционный суд в своем заключении по Конституции» появилась в разделе «КС РФ в прессе». Автор материала Михаил Смолин обвинил критикующих поправки в Конституцию в необразованности и нежелании изучить заключение КС.

«Не твоего ума, оппобот, читать самому заключение Конституционного суда. Надо беспрекословно верить своим вождям – они одни знают, как выглядит эта чума под названием безпутинное «светлое будущее», — говорится в статье «Царьграда».

По неизвестной причине журналист телеканала, идеология которого, по словам руководства, основана «на традиционных и христианских ценностях», особое внимание уделяет метафорам, связанным с половой жизнью. В начале статьи сравнения на эту тему он приводит в практически каждом абзаце. «Если тебе не нравится чье-либо решение — всегда ли его принимала шлюха?», — задается вопросом Смолин в материале о решении Конституционного суда.

После первых публикаций о перепечатанной статье Конституционный суд удалил заметку со своего портала. Сейчас ее вернули и она снова доступна в прежней рубрике.

Напомним, Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Пакет изменений в Основной закон также поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации и Госдума, а президент Владимир Путин подписал документ. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.