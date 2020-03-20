Журналисты, политики и врачи призвали власти принять экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Общественные деятели, журналисты, эксперты в области медицины и экономики призвали правительство России и президента усилить меры по борьбе с эпидемией коронавируса в стране. Открытое письмо опубликовано на платформе Change.org.

«Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в обращении.

Авторы призывают власти организовать массовое и бесплатное тестирование на коронавирус, а также разрешить учреждениям использовать для этого качественное иностранное оборудование без прохождения сертификации. Подписанты также требуют отложить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы и обеспечить карантинные меры, которые бы соотносились с экономическими последствиями и не привели бы к социальному взрыву.

«Мы также обращаемся ко всем гражданам России. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома и перенесите все возможные социальные контакты в онлайн. Участвуйте в инициативах гражданской взаимопомощи (COVIDарность и др.). Только все вместе мы можем справиться с этой проблемой быстро. Россия — это мы», — призывают авторы петиции.

Среди ее подписантов журналист «Новой газеты» Илья Азар, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин, журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева и многие другие.