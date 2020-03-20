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Заражено — 246474 (в РФ — 199), смертей — 10049. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Минкомсвязи заявили о переносе учений по «суверенному Рунету» из-за пандемии
В Минкомсвязи решили перенести учения по работе «суверенного Рунета» из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Плановые учения отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — заявили в министерстве. Мероприятия были запланированы на 20 марта. Новый график пообещали утвердить в ближайшее время.
В этом году Минкомсвязи планировало проводить учения в конце каждого квартала. Сегодня специалисты должны были отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.
Предыдущие учения по прошли 23 декабря. Тогда власти отчитались о готовности операторов связи к исполнению закона о «суверенномм Рунете». При этом опрошенные «Новой газетой» эксперты сомневались в том, что Минкомсвязи действительно проводило какие-либо тесты.