В Минкомсвязи заявили о переносе учений по «суверенному Рунету» из-за пандемии

В Минкомсвязи решили перенести учения по работе «суверенного Рунета» из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Плановые учения отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — заявили в министерстве. Мероприятия были запланированы на 20 марта. Новый график пообещали утвердить в ближайшее время.

В этом году Минкомсвязи планировало проводить учения в конце каждого квартала. Сегодня специалисты должны были отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

Предыдущие учения по прошли 23 декабря. Тогда власти отчитались о готовности операторов связи к исполнению закона о «суверенномм Рунете». При этом опрошенные «Новой газетой» эксперты сомневались в том, что Минкомсвязи действительно проводило какие-либо тесты.