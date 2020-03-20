На жительницу Татарстана составили протокол за голосовое сообщение о коронавирусе в WhatsApp

На жительницу Нижнекамска составили протокол по статье о распространение фейков за голосовое сообщение своим знакомым в WhatsApp, сообщили в пресс-службе МВД республики Татарстан. В нем она рассказывала о том, что власти планируют закрыть город на карантин.

«У меня у мужа сестра родная в реабилитации работает, у них пресс-конференцию проводили. В общем, она говорит, что наш город на днях закроют на две недели на карантин. Попросили закупиться продуктами», — приводит «Татарский репортер» расшифровку ее сообщения.

В МВД отметили, что женщина не подозревала, что эта информация является ложной и просто передала полученные от кого-то сведения. Когда это выяснилось, она даже выступила с опровержением на местном телеканале «НТР 24». Тем не менее, правоохранители направили дело о распространении фейков (ч.9, ст.13.15 КоАП) в суд. Жительнице Нижнекамска грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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Ранее такие же протоколы были составлены на жительниц Амурской и Липецкой областей. На фоне распространения коронавируса в России, где число заразившихся превысило 200 человек, в соцсетях и мессенджерах стала активно распространяться и ложные данные о заболевании. Среди популярных фейков — информация о том, что ночью по Москве вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции.