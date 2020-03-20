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Заражено — 246474 (в РФ — 199), смертей — 10049. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

«Ведомости» временно сменили название для привлечения внимания к проблеме коронавируса

Общество

 

Газета «Ведомости» 20 марта вышла с обновленным логотипом и названием «Вседомой». Так издание хочет привлечь внимание читателей к проблеме распространения коронавируса в России и мире.

Газета рекомендует свести к минимуму социальные контакты и в целях профилактики оставаться дома. «Именно так мы сделали в редакции "Ведомостей" и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний», — говорится в заявлении издания.

«Остановить распространение заразы мы можем только вместе, если будем соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности», — считают в редакции «Ведомостей». Издание напоминает о необходимости соблюдения правил гигиены и советует избегать массового скопления людей.

Количество случаев заболевания коронавирусом в России, по последним данным, уже превышает 200. Накануне число заразившихся выросло за сутки на 52 и составляло 199, а утром 20 марта о первых случаях заболевания заявили власти Хабаровского края и Якутии. Российские ученые уже приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на животных.

Теги:
kb, «ведомости», коронавирус
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