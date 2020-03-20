МВД отчиталось о росте раскрываемости дел, связанных со сбытом наркотиков

Правоохранительные органы стали чаще раскрывать преступления, связанные со сбытом запрещенных веществ. Соответствующую статистику МВД предоставило изданию РБК.

Силовики заявили, что по сравнению с 2016 годом они раскрыли на 11,2% больше преступлений, связанных с продажей или передачей запрещенных веществ. «Деятельность правоохранительных органов в настоящее время направлена на пресечение более опасных наркопреступлений, связанных не с потреблением наркотиков, а с их незаконным распространением», — пояснили изданию в МВД.

В то же время правоохранители отмечают снижение общего числа наркопреступлений: за три года их стало меньше на примерно на 11 тысяч. При этом доля тяжких деяний с наркотиками выросла до 75,3% от общего числа преступлений, связанных с запрещенными веществами. К этой категории относятся производство, сбыт, контрабанда и хранение в крупном размере наркотических средств.

В России задержанные по подозрению в сбыте или хранении наркотиков регулярно заявляют о том, что запрещенные вещества им подбросили полицейские. В июне 2019 года такая история произошла с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым: задержавшие его полицейские сейчас находятся под следствием из-за подброса наркотиков. В аналогичной ситуации оказался журналист телеканала «Звезда» Андрей Евгеньев, приговоренный к трем годам колонии: он также утверждал, что наркотики ему подкинули.