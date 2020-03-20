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Заражено — 245671 (в РФ — 199), смертей — 10049. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Что произошло за ночь 20 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Роспотребнадзор приступил к испытанию вакцины против коронавируса на животных. Научный центр «Вектор» в Новосибирске использует для исследований лабораторных мышей и крыс, хорьков и низших приматов. Ученые должны определить подходящие прототипы лекарства, а также состав, дозу и способ введения будущей вакцины. По прогнозу специалистов, применение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
- Двоюродный племянник президента бизнесмен Роман Путин собирается создать свою партию и участвовать в выборах в Госдуму. Партия будет основана на базе движения «Люди дела» и займется защитой интересов предпринимателей.
- Общее число задержанных противников строительства магистрали через ядерный могильник на юге Москвы достигло 60. К утру протестующих отпустили из отделов полиции после составления протоколов об участии в несогласованной акции или о неповиновении требованиям полицейского.
- «Ведомости» временно сменили название для привлечения внимания к проблеме коронавируса. 20 марта газета вышла с обновленным логотипом и названием «Вседомой», изменения можно увидеть также на сайте и в соцсетях издания.
- В МВД отчитались о росте раскрываемости сбыта наркотиков. При этом в ведомстве сообщили о незначительном снижении наркопреступности в последние годы, объяснив это приоритетом правоохранителей на пресечение более опасных преступлений.
- Власти Московской области рекомендовали приостановить работу торговых центров в период повышенной готовности из-за коронавируса. На соответствующее постановление обратил внимание РБК, однако около часа ночи мск документ пропал с сайта регионального правительства.
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Теги:kb, Подмосковье , наркотики, «ведомости», задержания, радиация, коронавирус
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