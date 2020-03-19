Каннский кинофестиваль перенесли из-за распространения коронавируса

Организаторы Каннского кинофестиваля решили перенести его проведение, которое было запланировано на период с 12 по 23 мая.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

«В это время глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки», — говорится в сообщении организаторов.

Они рассматривают возможность проведения мероприятия в конце июня — начале июля 2020 года. Об окончательном решении будет объявлено позднее. Организаторы фестиваля обещают следить за ситуацией и проводить консультации с Минздравом Франции.

Из-за пандемии коронавируса организаторы различных мероприятий в сфере культуры, спорта и политики переносят или отменяют их проведение. По последним данным, в мире зарегистрировано более 218 тысяч случаев заражения. Италия, где общее число жертв 19 марта достигло 3405 человек, обогнала по этому показателю Китай (3245), где началась вспышка COVID-19. Ранее сообщалось, что за последние сутки в КНР не обнаружили ни одного нового случая заражения.