WSJ: США могут ввести санкции против России из-за дестабилизации ситуации на рынке нефти

Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, администрация президента США Дональда Трампа намерена вмешаться в нефтяной спор России и Саудовской Аравии и хочет призвать власти последней сократить добычу сырья до прежних объемов. Использовать дипломатические меры по отношению к Эр-Рияду США планируют через Госдепартамент или Совет национальной безопасности.

Издание отмечает, что пока неясно, о каких именно ограничениях против России идет речь и какие действия Москвы могут спровоцировать их введение. Источники утверждают, что о вмешательстве Белый дом попросили американские нефтяные компании. По данным WSJ, администрация Трампа также рассматривает вопрос об усилении сотрудничества с Саудовской Аравией, чтобы не допустить ее возвращения в альянс с Россией.

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Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, что привело к снижению цен на энергоносители. Саудовская Аравия объявила, что собирается поддерживать поставки нефти на максимальном уровне.