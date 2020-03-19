На юге Москвы полиция применила газ во время разгона противников строительства магистрали через ядерный могильник. Задержаны более десяти человек

У железнодорожной платформы Москворечье, где собираются строить Юго-Восточную хорду на месте ядерного могильника, полиция распылила газовый баллончик и начала задерживать протестующих. Об этом в телеграм-канале сообщает мундеп Печатников Сергей Власов.

«Произошла потасовка с полицией. Молодых людей теснили от забора и один оказал сопротивление. При его задержании произошла сцепка и полиция распылила газовый баллончик», — пишет он.

Позже мундеп рассказал и о своем задержании. С ним автозаке находятся 16 человек. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников уточнил «Новой газете», что задержанных везут в ОВД «Москворечье». К ним уже выезжает адвокат.

Ранее 19 марта полицейские задерживали активистку Светлану Трушкину. В итоге ее отпустили без составления протокола. Уже несколько месяцев экоактивисты ведут круглосуточное дежурство около захоронения ядерных отходов завода полиметаллов и следят за уровнем радиации. В марте у владельца газели, в которой они дежурят, проходили обыски из-за сломавшихся датчиков радиации компании «Радон», которая занимается вывозом радиоактивных отходов с места стройки.