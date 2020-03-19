В Москве из-за коронавируса на три недели закроют колледжи

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии городских колледжей с 21 марта по 12 апреля. Документ опубликован на сайте мэра столицы.

На время перерыва колледжи должны будут организовать дистанционное обучение. «По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», — говорит Собянин.

Ранее московские власти объявили о закрытии на тот же период общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования. Из-за распространения коронавируса Собянин также запретил проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.