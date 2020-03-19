Фигуранты «пензенского дела» потребовали допросить их в связи с убийством в Рязани. Обращение в СК и Генпрокуратуру

Пятеро осужденных в феврале фигурантов дела «Сети» (признанной судом террористической и запрещенной организации) в обращении к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину потребовали, чтобы их допросили по делу об убийстве двух их знакомых под Рязанью весной 2017 года.

В феврале «Медуза» опубликовала материал, в котором рассматривалась возможная версия о причастности фигурантов дела «Сети» Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева к исчезновению Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Об этом рассказывал их знакомые Илья Хесин и покинувший страну Алексей Полтавец, который, по его собственным словам, лично убил Дорофеева.

Приводим обращение фигурантов дела «Сети» полностью ниже.

Уважаемые Александр Иванович и Игорь Викторович!

Мы, фигуранты так называемого дела «Сети», обращаемся к вам в связи с прямыми обвинениями в наш адрес Алексея Полтавца и Ильи Хесина, опубликованными 21.02.2020 г.на интернет-ресурсе Meduza и распространенными в дальнейшем в иных средствах массовой информации, включая федеральные каналы: «НТВ», «Россия 1», «Первый канал» и др.

С экранов телевизоров, на страницах газет и новостных лент в интернете, в социальных сетях нас напрямуюназывают причастными к убийствам Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко.

Окружающим навязывается мнение о нас, как о террористах, наркоманах и убийцах.

Мы осознаём, что целью данных публикаций, сюжетов, негативных комментариев в СМИ и социальных сетях является не что иное, как дискредитация каждого из нас, создание иллюзии, что мы преступники, вина которых уже не требует доказательств.

Никтоне ожидал такого широкого народного возмущения и волны поддержкивызванных вынесением абсолютно необоснованного и незаконного, бездоказательного и немотивированного приговора по нашему делу. Но этот резонанс был крайне невыгоден заинтересованным силовым структурам.

Появление так называемой версии А. Полтавца о причастности нас к убийствам отвернуло общественность от этой поддержки, чего и добивались инициаторы публикации.

Мы неоднократно заявляли через наших защитников о своей невиновности и полной готовности ответить на выдвинутые против нас обвинения.

Однако, в настоящее время, несмотря на возбуждение уголовного дела по факту гибели А. Дорофеева и Е. Левченко, никакие следственные действия с нашим участием не проводятся.

Это позволяет сделать только один вывод - наша позиция следствию не интересна и не нужна. Им нужно только признание.

Заявляем: к смерти Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева ни один из нас не причастен!

Мы настаиваем на открытом, полном, всестороннем, объективном и серьёзном расследовании смертей этих ребят.

Нам бесконечно жаль родителей, потерявших своих детей. Мы им искренне сочувствуем и очень надеемся, что тайна гибели Кати и Артёма в конечном итоге будет раскрыта.

Намного проще и выгоднее назначить нас виновными в их смерти. Ведь обществу уже преподнесена «официальная» версия случившегося, без проведения следствия.

А это несправедливо.

И именно эта несправедливость прослужила причиной нашего обращения к вам.

Практически ежедневно к некоторым из нас приходят неизвестные сотрудники силовых структур, проводят «душеспасительные беседы», склоняя к признанию вины в причастности к убийствам.

То есть следственные органы со всей очевидностью демонстрируют предвзятость и своё нежелание расследовать должным образом уголовные дела о смерти Е. Левченко и А. Дорофеева, придерживаясь только «версии Полтавца».

Поскольку нас не допрашивают по делу, мы лишены возможности защищаться законными способами от выдвинутых «заочных» обвинений.

Фактически, в настоящее время мы находимся вне рамок расследования, что не может не влиять на его эффективность. Отсутствие процессуального статуса по возбужденным делам не дает нам возможности пользоваться своими процессуальными правами и позволяет следственным органам избегать обязанности соблюдать их.

Нас просто напросто лишают права на защиту!

Мы в очередной раз заявляем о своей непричастности к гибели Артема Дорофеева и Екатерины Левченко и требуем допросить нас в рамках возбужденных, по этим фактам, уголовных дел.

Максим Иванкин, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев.