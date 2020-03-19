Князь Монако Альбер II стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, однако состояние его здоровья не вызывает опасений, сообщила его канцелярия. Он стал первым главой государства, у которого подтвердилось заболевание COVID-19, всего в стране пока меньше десятка заражений.
Ранее инфицирование подозревали также у президента Бразилии Жаира Болсонару (заболевание подтвердилось у его пресс-секретаря), однако его повторные тесты были отрицательными. Среди высокопоставленных мировых политиков SARS-CoV-2 19 марта также обнаружили у главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.
Ранее коронавирусом также заразились министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, министр культуры Франции Франк Ристер, жена премьера Канады Джастина Трюдо и еще ряд иранских чиновников: несколько вице-президентов и членов парламента, глава национального Олимпийского комитета, советник аятоллы Хаменеи и другие.