В Москве суд прекратил дело в отношении активиста, который зажег файер у приемной ФСБ

Мещанский суд Москвы прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении гражданского активиста Алексея Климишина за акцию с файером у приемной Федеральной службы безопасности на Лубянке.

Поскольку он заключил соглашение со следствием и пожертвовал 10 тысяч рублей фонду «Подари жизнь», ему назначили судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, говорится в постановлении, опубликованном телеграм-каналом «Протестный МГУ».

В октябре 2018 года вместе с еще двумя активистами «бессрочного протеста» Климишин с криками «Свободу политзаключенным!» кидал яйца в здание ФСБ, а после зажег файер и бросил его на тротуар у двери приемной.

На двух остальных, несовершеннолетнего подростка и блогера Никиту Вышкварку, тогда составили административные протоколы о мелком хулиганстве; впоследствии в рамках дела с обысками приходили к другим московским гражданским активистам, в том числе к администратору «Протестного МГУ» и одному из организаторов «Русского марша».