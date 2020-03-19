Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 субъектов Российской Федерации ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Специальными распоряжениями школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Также россиянам рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж, а работодателям поручили не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами ОРВИ.

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По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в России возросло до 199 человек. Таким образом, число заболевших за сутки выросло на 52 человека. В Россию уже запрещен въезд иностранцев и приостановлена выдача виз, границы с многими странами-соседями закрыты.