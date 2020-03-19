На юге Москвы полицейские оттеснили экоактивистов от места строительства магистрали через ядерный могильник

На склоне Москвы-реки у ж/д платформы Москворечье, где собираются строить Юго-Восточную хорду через территорию ядерного могильника, произошли столкновения между полицейскими и экоактивистами. Трансляцию с места событий ведет YouTube-канал Sotavision.

Около 16:20 мск полиция оттеснила противников строительства у касс платформы, чтобы отгородить их от общего прохода. «Мы с жителями прошли за кассой, нас тут встретила полиция. Они начали толкаться и хватать людей», — рассказал «МБХ медиа» мундеп Печатников Сергей Власов. После этого у касс установили заборы; на данный момент там все спокойно.

15 марта несколько сотен москвичей вышли на митинг против строительства скандальной магистрали, а спустя несколько дней после этого силовики пытались эвакуировать с места стройки принадлежащий активистам автомобиль «Газель», из которого те уже два месяца следят за радиационным фоном. С 18 марта, когда началась подготовка для вывоза загрязненного грунта, там с утра находились несколько десятков полицейских.