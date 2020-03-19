Главой Московского избиркома выбрали заместителя предыдущего председателя Горбунова

Члены Мосгоризбиркома выбрали своим председателем Юрия Ермолова — заместителя ушедшего с должности по собственному желанию Валентина Горбунова, сообщает ТАСС. Его кандидатуру после объявления о своей отставке по состоянию здоровья предложил сам Горбунов, за нее 19 марта проголосовали все члены Центрального избиркома.

Глава ЦИКа Элла Памфилова на заседании назвала Ермолова, который работал в московской комиссии с 2012 года, скромным, тактичным человеком и глубоким профессионалом. «Он обладает принципами и никогда не пойдет на компромисс против своих принципов. Я это очень ценю», – сказала она.

Говоря о Горбунове, Памфилова отметила, что ЦИК благодарен ему за долгую работу, несмотря на претензии из-за прошлогодней кампании выборов в Мосгордуму: «Мы много на себя взяли на выборах этим летом. Но это не перечеркивает того огромного вклада, который Валентин Горбунов внес в работу <..> "Московский золотой стандарт выборов" был разработан во многом благодаря Горбунову» (цитаты по ИА «Закон»).

Заместителем Ермолова члены Мосгоризбиркома выбрали Дмитрия Реута. После того, как выдвигавшуюся в Мосгордуму юристку ФБК Любовь Соболь летом вынесли из здания комиссии на диване, Реут объяснял это тем, что им нужно было «вытряхнуть клопов и паразитов». Правозащитники в ответ просили чиновников проверить Мосгоризбирком на наличие клопов, однако Роспотребнадзор отказался.

Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. В 2019 году его критиковали из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Решение комиссии вызвало в Москве протесты, из-за которых было возбуждено уголовное дело о «массовых беспорядках». Отставки Горбунова требовали как митингующие, так и кандидаты в депутаты от КПРФ, впоследствии с таким заявлением выступали и избранные депутаты городской думы.